Eskişehirli Terzi, Kıyafet Tamirinin Ekonomik Avantajlarını Anlatıyor

Eskişehir'de 35 senedir terzilik yapan Nilüfer Çınar, vatandaşların yeni kıyafetler almak yerine eski kıyafetlerini tamir ettirerek masraflarını azaltmayı tercih ettiğin söyledi.

Geçmişte kendi dükkanında terzilik yapan 60 yaşındaki Çınar, hastalığına rağmen terzilik mesleğine devam ediyor. Emek olmadan yemek olmadığını söyleyen terzi, vatandaşların pahalılıktan dolayı kıyafetlerini tamir ettirmeyi daha mantıklı bulduğunu söyledi. Tekstil sektöründeki pahalılıktan dolayı yeni kıyafet satın almak vatandaşın masrafını artırırken, olanı yeniden değerlendirmek cep rahatlatıyor. Terzi Çınar, "Tamir ettirmek kıyafetin süresini uzatıyor. İnsanlar kıyafetlerini tamir ettirip ömrünü uzatıyor ve 6 ay daha kullanabiliyorlar. Birçok vatandaş, yeni kıyafetler almak yerine eski kıyafetlerini tamir ettirerek masraflarını azaltmayı tercih ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR