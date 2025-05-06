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Eskişehirli Terzi, Kıyafet Tamirinin Ekonomik Avantajlarını Anlatıyor

Eskişehirli Terzi, Kıyafet Tamirinin Ekonomik Avantajlarını Anlatıyor
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35 yıl terzilik yapan Nilüfer Çınar, yükselen fiyatlar karşısında vatandaşların eski kıyafetlerini tamir etmenin daha mantıklı bir seçenek olduğunu vurguluyor. Hastalığına rağmen mesleğine devam eden Çınar, tamiratın kıyafetlerin ömrünü uzattığını belirtiyor.

Eskişehir'de 35 senedir terzilik yapan Nilüfer Çınar, vatandaşların yeni kıyafetler almak yerine eski kıyafetlerini tamir ettirerek masraflarını azaltmayı tercih ettiğin söyledi.

Geçmişte kendi dükkanında terzilik yapan 60 yaşındaki Çınar, hastalığına rağmen terzilik mesleğine devam ediyor. Emek olmadan yemek olmadığını söyleyen terzi, vatandaşların pahalılıktan dolayı kıyafetlerini tamir ettirmeyi daha mantıklı bulduğunu söyledi. Tekstil sektöründeki pahalılıktan dolayı yeni kıyafet satın almak vatandaşın masrafını artırırken, olanı yeniden değerlendirmek cep rahatlatıyor. Terzi Çınar, "Tamir ettirmek kıyafetin süresini uzatıyor. İnsanlar kıyafetlerini tamir ettirip ömrünü uzatıyor ve 6 ay daha kullanabiliyorlar. Birçok vatandaş, yeni kıyafetler almak yerine eski kıyafetlerini tamir ettirerek masraflarını azaltmayı tercih ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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