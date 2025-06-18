Eskişehirli Çocuk Salamura Yapraklarıyla Sokaklarda

Eskişehirli Çocuk Salamura Yapraklarıyla Sokaklarda
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16 yaşındaki Kutsal Yıldızlar, Eskişehir sokaklarında bebek arabasıyla taşıdığı salamura yapraklarıyla dikkat çekiyor. Sıcağa rağmen harçlığını çıkarmak için satış yapmaya devam eden Yıldızlar, kentte birçok noktayı dolaşıyor.

Eskişehir'de salamura yapraklarını bebek arabasına yükleyip sokak sokak dolaşıp satan çocuğun azmi dikkat çekiyor.

Eskişehir sokaklarında bebek arabasına yüklediği salamura üzüm bağı yaprakları ile dolu bidonları taşıyan 16 yaşındaki Kutsal Yıldızlar, harçlığını çıkarıyor. Üç kilo yaprağın bulunduğu bidonları 350 TL'ye satan küçük çocuk sıcağa rağmen, sokaklarda satış yapmaya devam ediyor. Tek bir mahallede değil kentin birçok noktasını dolaşarak satış yapan Yıldızlar'ın azmi dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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