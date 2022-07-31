Eskişehir yerel haberi: Tepebaşı Belediyesi'nin Açık Havuzu Hizmete Açılıyor - Haberler

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Eskişehir yerel haberi: Tepebaşı Belediyesi'nin Açık Havuzu Hizmete Açılıyor

Eskişehir yerel haberi: Tepebaşı Belediyesi'nin Açık Havuzu Hizmete Açılıyor

Eskişehir yerel haberi: Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde yer alan açık havuz, 2 Ağustos Salı günü halkın hizmetine sunulacak.

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Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde yer alan açık havuz, 2 Ağustos Salı günü halkın hizmetine sunulacak.

Belediye'nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, bu yıl da açık havuzuyla kent halkına hizmet vermeye devam edecek.

Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek havuz ve H2O Kafe, ailelerin çocukları ile birlikte keyifli zamanlar geçirmelerine katkı sağlayacak. Yetkililer, havuz kurallarına uyulmasının katılımcılar açısından hayati önem taşıdığını bildirdi.

50 kişilik kontenjan ile hizmet verecek havuzdan faydalanmak isteyen Tepebaşılıların, her gün saat 16.00'da http://havuz.tepebasi.bel.tr/Acikhavuz linkine tıklayarak bir gün sonrası için randevu alması gerekiyor. Sistem, yarın aktif hale gelecek. Yurttaşlar, açık havuz ile ilgili her türlü görüş ve önerilerini bildirmek ve ücret bilgisi almak için 0 (222) 310 39 45 numaralı telefondan ilgililere ulaşabilir.

ANKA / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Tepebaşı Yerel Haberler

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