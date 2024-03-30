Eskişehir Valisi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Öğrencilerle İftarda Buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Osman Ercan, Hızır Bey Erkek Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Vali Aksoy, Osman Ercan'ın eşliğinde öğrencilerle sohbet etti. Daha sonrasında yemekhanede sıraya giren Hüseyin Aksoy, Osman Ercan ve öğrenciler iftar öncesinde dua ederek oruçlarını açtılar. GSB İl Müdürü Osman Ercan katılımlarından dolayı Vali Hüseyin Aksoy'a teşekkür etti. Aksoy, gençlere yemek sonrasında başarılar diledi. Gün, öğrencilerin Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve GSB İl Müdürü Osman Ercan ile fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR