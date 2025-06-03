Eskişehir Valisi, Macar Büyükelçi'yi Kabul Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valiliğe gelişi esnasında Sayın Vali Aksoy, tarafından karşılanan Büyükelçi Matis, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Viktor Matis ve beraberindeki heyete teşekkür eden Vali Aksoy, Eskişehir'in uluslararası iş birliklerine açık ve güçlü bir şehir olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki dostluk ve ortak çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkiler, kültürel ve ekonomik iş birlikleri ile iki ülke arasında yürütülen projeler ele alındı. Eskişehir'in sanayi, kültür ve eğitim alanındaki güçlü altyapısı, Macaristan ile iş birliği fırsatları açısından değerlendirildi. İkili ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve turizm alanında ortak çalışmaların sürdürülmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR