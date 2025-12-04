Haberler

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Glaz, Eskişehir Valisi Aksoy'u ziyaret etti

Güncelleme:
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz'ı kabul ederek, şehir hakkında bilgi verdi ve ziyareti için teşekkürlerini iletti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Belarus'un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz ile AK Parti İl Başkanı ve Belarus'un Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak'ı makamında kabul etti.

Valiliğe gelişi esnasında Vali Aksoy tarafından karşılanan Büyükelçi Glaz, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Eskişehir'in tarihi, değerleri ve sanayideki vizyonu hakkında Büyükelçi Glaz'a bilgi verdi. Büyükelçi Glaz ise, kabulden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

