Belarus'un Ankara Büyükelçisi Glaz, Eskişehir Valisi Aksoy'u ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Belarus'un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz ile AK Parti İl Başkanı ve Belarus'un Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak'ı makamında kabul etti.

Valiliğe gelişi esnasında Vali Aksoy tarafından karşılanan Büyükelçi Glaz, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Eskişehir'in tarihi, değerleri ve sanayideki vizyonu hakkında Büyükelçi Glaz'a bilgi verdi. Büyükelçi Glaz ise, kabulden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR