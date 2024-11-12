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Eskişehir Valisi Aksoy, Esnafları Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Aksoy, Esnafları Ziyaret Etti
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte uzun yıllardır esnaflık yapan işletmeleri ziyaret ederek onların görüşlerini dinledi. Ziyaret sırasında esnaf, dilencilerin sayısının azaldığını belirterek Valilik çalışmalarına teşekkür etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte uzun yıllar esnaflık yapan işletmeleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Dilenciler konusunda geri dönüşleri dinleyen Vali Aksoy, çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sabah saatlerinde Arifiye Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Vali Aksoy'a yılardır bölgede esnaflık yapan Ayhan Oskaylar eşlik etti. Vali Aksoy bir süre esnafla sohbet etti. Valinin ziyaretinden memnun kalan esnaf Aksoy'a sık sık ikramda bulundu. Bölgenin en eski esnaflarından olan 86 yaşındaki Kemal Kurtuluş ve 84 yaşında Cemal Güngör hatıralarından Vali Aksoy'a bahsetti.

Esnaf dilencilerin azaldığını ileterek teşekkür etti

Öte yandan, Valiliğin kentteki dilencilerle ilgili yaptığı çalışmaları soran Aksoy, geri dönüşleri dinledi. Esnaf, genel manada dilencilerin sayısının düştüğünü dile getirerek Vali Aksoy'a bu konudaki hassasiyeti ve emekleri için teşekkür etti. Hüseyin Aksoy, çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini aktardı.

"Esnafımızın meslekleri sürdürmesi, bir sonraki kuşağa aktarması kıymetli"

Esnaf ziyareti hakkında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Eskişehir'de uzun yıllardır esnaflık yapan işletmelerimizi ziyaret etmek için bugün çarşıya çıktık. Arkadaşlarımızı ziyaret ettik. 50 yıldır, 60-70 yıldır aynı işi yapan, aynı mesleği sürdüren esnaflarımızı ziyaret ederek onlara hayırlı işler temennisinde bulunduk. Onların çalışmalarından mutluluk duyduk. Onların mesleklerini sürdürmelerini önemsiyoruz. Mesleklerini sürdürerek bir sonraki kuşağa o meslekleri aktarma bakımından da oldukça kıymetli ve özel çalışmalar yürüttüklerine tanıklık ettik. Esnafımızın bu meslekleri sürdürmesi, bir sonraki kuşağa aktarması oldukça kıymetli. Kendilerine başarılar ve hayırlı işler diliyoruz" dedi.

Esnafın yanı sıra vatandaşlarla da selamlaşan Vali Aksoy, çocuklara da oyuncak dağıttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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