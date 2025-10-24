Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadyumu Yenilendi, Açılış Töreni Gerçekleşti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadyumu Yenilendi, Açılış Töreni Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi stadyumu, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılış töreni ile kapılarını açtı. Vali Hüseyin Aksoy, stadyumun hem üniversite hem de şehirdeki spor kulüplerine modern bir alan sunacağını belirtti.

Yenileme çalışmaları tamamlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) stadyumunun açılışı Vali Hüseyin Aksoy ve protokol mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, hem üniversite öğrencilerine hem de şehirdeki amatör ve profesyonel spor kulüplerine daha modern ve güvenli bir spor alanı sunmayı hedefleyen yenilenen stadyumun hayırlı olmasını temenni etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ve Eskişehir Adliye personelinin mücadele ettiği futbol müsabakasının başlama vuruşunu yapan Vali Aksoy, her iki takıma da başarılar diledi. Vali Aksoy, futbol müsabakasının sonunda 2 takım oyuncularını ve hakemleri tebrik ederek günün anısına madalyalarını takdim etti.

Programa; Vali Aksoy'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.