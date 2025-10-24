Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadyumu Yenilendi, Açılış Töreni Gerçekleşti

Yenileme çalışmaları tamamlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) stadyumunun açılışı Vali Hüseyin Aksoy ve protokol mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, hem üniversite öğrencilerine hem de şehirdeki amatör ve profesyonel spor kulüplerine daha modern ve güvenli bir spor alanı sunmayı hedefleyen yenilenen stadyumun hayırlı olmasını temenni etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ve Eskişehir Adliye personelinin mücadele ettiği futbol müsabakasının başlama vuruşunu yapan Vali Aksoy, her iki takıma da başarılar diledi. Vali Aksoy, futbol müsabakasının sonunda 2 takım oyuncularını ve hakemleri tebrik ederek günün anısına madalyalarını takdim etti.

Programa; Vali Aksoy'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın katılım sağladı. - ESKİŞEHİR