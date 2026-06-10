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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayını değerlendirdi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayını değerlendirdi
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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı yatırım ve programlarını değerlendirmek üzere Afyonkarahisar'da toplandı. Toplantıda orman yangınları, üretim, ağaçlandırma ve Orköy kredileri gibi konular ele alındı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılının yatırım ve programlarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'ın başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcıları ve tüm birim müdürlerinin katılımıyla Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapıldı. Bölge Müdürü Rifat Ataş'ın çalışma prensiplerini açıklaması ile başlayan toplantıda, İşletme Müdürleri, Fidanlık Müdürleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TAB) Müdürü sunu eşliğinde çalışmalarını anlattılar. Özelikle yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle orman yangınları konusu gündeme geldi. Bunun dışında üretimden ağaçlandırmaya, kadastro çalışmalarından Orköy Kredilerine kadar diğer konularda da program ve gerçekleşmeler görüşüldü.

Toplantı çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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