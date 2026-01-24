Haberler

ESMİAD'ın ocak ayı buluşmasında Eskişehir iş dünyası kenetlendi

ESMİAD'ın ocak ayı buluşmasında Eskişehir iş dünyası kenetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESMİAD’ın düzenlediği aylık toplantıda iş dünyası temsilcileri bir araya geldi. ESMİAD Başkanı Oğuz Sinlenmez, ekonomik zorluklar göz önünde bulundurulduğunda dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve şehrin girişim gücünü artıracak fikirlerin ele alındığını belirtti.

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği'nin (ESMİAD) düzenlediği aylık buluşma programında iş dünyasının temsilcileri aynı masada etrafında buluştu.

Program, ekonomist Ahmet Mert Başaran'ın katkılarıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılım gösterilen programda değerlendirmelerde bulunan ESMİAD Başkanı Oğuz Sinlenmez; ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçildiğini, bu dönemde dayanışmanın, ortak aklın ve birlikte hareket etme kültürünün her zamankinden daha büyük önem taşıdığını ifade etti. Sinlenmez, ESMİAD çatısı altında kurulan bu güçlü birlikteliğin, Eskişehir'in ekonomik geleceğine duyulan inancın en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Şehrin girişim gücünü ileriye taşıyacak fikirler konuşuldu

Programda yalnızca güncel ekonomik gelişmeler değil; tecrübe paylaşımı, ortak hedefler ve şehrin girişim gücünü ileriye taşıyacak fikirler de ele alındı. Eskişehir iş dünyasının aynı masada buluşması, kentin üretim, yatırım ve istihdam potansiyeline dair umutları güçlendirdi. Gecenin sonunda ESMİAD yönetimi, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm üyelere, misafirlere ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, bu tür buluşmaların artarak devam edeceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi

Özel'i ziyaret ettiği il üzerinden vurdu: 3 yıldır neredeydin?
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Haberler.com gündeme getirdi, logodaki bayrak geri geldi
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuğa rağmen yüz binler sokakta
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı

Kimin oğlu olduğunu tandınız mı? İlk maçına çıktı
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Haberler.com gündeme getirdi, logodaki bayrak geri geldi
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü