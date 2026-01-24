ESMİAD'ın ocak ayı buluşmasında Eskişehir iş dünyası kenetlendi

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği'nin (ESMİAD) düzenlediği aylık buluşma programında iş dünyasının temsilcileri aynı masada etrafında buluştu.

Program, ekonomist Ahmet Mert Başaran'ın katkılarıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılım gösterilen programda değerlendirmelerde bulunan ESMİAD Başkanı Oğuz Sinlenmez; ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçildiğini, bu dönemde dayanışmanın, ortak aklın ve birlikte hareket etme kültürünün her zamankinden daha büyük önem taşıdığını ifade etti. Sinlenmez, ESMİAD çatısı altında kurulan bu güçlü birlikteliğin, Eskişehir'in ekonomik geleceğine duyulan inancın en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Şehrin girişim gücünü ileriye taşıyacak fikirler konuşuldu

Programda yalnızca güncel ekonomik gelişmeler değil; tecrübe paylaşımı, ortak hedefler ve şehrin girişim gücünü ileriye taşıyacak fikirler de ele alındı. Eskişehir iş dünyasının aynı masada buluşması, kentin üretim, yatırım ve istihdam potansiyeline dair umutları güçlendirdi. Gecenin sonunda ESMİAD yönetimi, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm üyelere, misafirlere ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, bu tür buluşmaların artarak devam edeceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR