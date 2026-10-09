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Eskişehir'de yurtlara yeni katılan öğrencilerle toplantıya Hasan Kalın katıldı

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Eskişehir'de yurtlara yeni katılan öğrencilerle iletişim toplantısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ın katılımıyla düzenlendi. Toplantıda öğrencilerin uyum süreçleri ile talep ve önerileri ele alındı; güvenli yurt hayatı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Eskişehir'de yurtlara yeni katılan öğrencilerle iletişim toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, öğrencilerin yurda uyum süreçleri ele alınırken, talep ve önerileri dinlendi. Gençlerin görüş, beklenti ve ihtiyaçları üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Gençlerin daha huzurlu, güvenli ve verimli bir yurt hayatı geçirmeleri için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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