Üreten kadınların el emeği ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu

Eskişehir'de Üreten Kadınlar Platformu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte satışa sunulan kadınların el emeği ürünleri yoğun ilgi gördü.

Üreten Kadınlar Platformu tarafından 5-7 Haziran tarihleri arasında 'Yaz Festivali' etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda, Ulus Meydanı'nın karşısında bir etkinlik alanı oluşturuldu. Kadınların el emeği ürettiği takılar, çantalar, kıyafetler, hediyelik eşyalar ve birçok ürün, kurulan stantlarda satışa sunuldu. Evde yaptıkları ürünleri etkinlikte pazarlama şansı bulan kadınlar, elde ettikleri gelir ile ev ekonomisine katkı sağlıyor.

"Hem üretiyoruz hem de aile bütçesine katkıda bulunuyoruz"

Çini ve seramik boyama ile uğraşan el sanatları öğretmeni Hülya Yücel, stant açan kadınlar arasında yer aldı. Etkinlikle ilgili bilgilendirmede bulunan Yücel, "Burası Turan Teşkilatı Derneği Teşkilatı Genel Başkanı Neslihan Yörüksoy'un oluşturduğu Üreten Kadın Platformu adı altında toplanmış bir festival alanı. Evde olan kadınların boş kalmaması için, üretime katkıda bulunması için, bir bakıma rehabilite olmaları için yapılmış güzel bir etkinlik. Bizler de burada yer alıyoruz. Ben de bu üyelerden, bu platformda bulunan kişilerden biriyim. Dün başlayan festivalimiz bugün ve pazar günü devam edecek. Tamamen el ürünü olan, kendi yaptığımız, evde çalıştığımız ürünlerimizi gelip burada pazarlayabiliyoruz. Böyle bir ortam sağlanıyor bize. Bunun için de çok mutlu oluyoruz tabii ki. Hem üretiyoruz hem de aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Sosyal, kültürel anlamda da bize çok büyük faydalar sağlıyor. Vatandaşların ilgisi çok fazla" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı