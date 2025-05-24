Eskişehir'de Turizmle Artan Doğal Taş İlginci

Eskişehir'de yaz sezonuyla birlikte artan turist yoğunluğu, doğal taş ve lületaşı ürünlerine ilgiyi artırdı.

Eskişehir'de hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte turistik hareketlilik hız kazandı. Hem öğrencilerin hem de yetişkinlerin katıldığı turların artması, kentteki hediyelik eşya satışlarını da olumlu etkiledi. Satıcı Doğukan Işıklı, özellikle doğal taş ürünlerine olan ilginin yoğunlaştığını belirtti. Işıklı, bu taşların şifalı özellikleri ve estetik görünümleri nedeniyle hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyleyerek, "Yazın başlamasıyla, turlar da başladı bir turist yoğunluğu var. Hem öğrenci hem de yetişkin insan turları arttığı için, satışlar da iyi gidiyor. Genellikle en çok sattığımız ürünler doğal taşlar oluyor. Doğal taşlarda tercih edilenler ametis, akik ve ay taşları kolyelerde ve tesbihlerde tercih ediliyor." dedi.

Doğukan Işıklı'nın aktardıklarına göre, Eskişehir'e özgü lületaşı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Işıklı, "Lületaşı nikotini emdiği için pipolarda tercih ediliyor. Aynı zamanda işlenebilir yapısı sayesinde sanat eseri gibi objelere dönüşebiliyor," ifadelerini kullandı.

Fiyatlara dair görüşlerin farklılık gösterdiğini söyleyen Işıklı, "Ürün fiyatlarını yüksek bulan da oluyor, uygun bulan da. Kolye fiyatlarımız 100 liradan başlıyor, kullanılan taşın kalitesine göre fiyatlar artabiliyor" diyerek belirtti. - ESKİŞEHİR