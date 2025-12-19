Haberler

Sürdürülebilir ve modern tarım uygulamaları ele alındı

Sürdürülebilir ve modern tarım uygulamaları ele alındı
Güncelleme:
Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seminerde, tarımda modern yöntemler, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tarım teknolojileri ele alındı. Uzmanlar, kadın ve genç istihdamı ile iyi tarım uygulamaları hakkında bilgi verdiler.

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) 'Sürdürülebilir ve Modern Tarım Uygulamaları Semineri' gerçekleştirildi.

Seminerde; tarımda verimliliği artıran modern yöntemler, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tarım teknolojileri değerlendirildi. Alanında uzman konuşmacılar tarafından tarımda kadın ve genç istihdamı, hibrit tohum teknolojileri, gübre kullanımı ve iyi tarım uygulamalarına ilişkin güncel bilgiler ve uygulama örnekleri paylaşıldı. Etkinlik, sektör paydaşlarının yoğun katılımıyla tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
