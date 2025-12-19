Sürdürülebilir ve modern tarım uygulamaları ele alındı

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) 'Sürdürülebilir ve Modern Tarım Uygulamaları Semineri' gerçekleştirildi.

Seminerde; tarımda verimliliği artıran modern yöntemler, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tarım teknolojileri değerlendirildi. Alanında uzman konuşmacılar tarafından tarımda kadın ve genç istihdamı, hibrit tohum teknolojileri, gübre kullanımı ve iyi tarım uygulamalarına ilişkin güncel bilgiler ve uygulama örnekleri paylaşıldı. Etkinlik, sektör paydaşlarının yoğun katılımıyla tamamlandı. - ESKİŞEHİR