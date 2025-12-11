Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu Toplantısı düzenlendi

Eskişehir'de düzenlenen Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Eskişehir'in sanayi ve teknoloji alanındaki mevcut durumu ele alındı. Üretim kapasitesinin artırılması, yenilikçi teknoloji yatırımlarının desteklenmesi ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik öneriler masaya yatırıldı. SANTEK bünyesinde kamu kurumları, sanayi temsilcileri ve akademik paydaşların ortak hareket etmesinin öneminin vurgulandığı toplantıda, ilin rekabet gücünü artıracak yeni proje alanları değerlendirildi.

Dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması hakkında konuşuldu

Toplantıya katılan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayi sektörünün gündemindeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kesikbaş, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, ihracat odaklı büyüme stratejileri ve sanayi kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması konularında görüşlerini paylaştı. Toplantı, Eskişehir'in sanayi ve teknoloji alanında daha güçlü bir konuma ulaşması için kurumlar arası iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceği mesajıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR