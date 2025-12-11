Haberler

Özel bireyler uzmanlar eşliğinde dron uçurmayı deneyimledi

Özel bireyler uzmanlar eşliğinde dron uçurmayı deneyimledi
Güncelleme:
Eskişehir'de düzenlenen 'Engelsiz Yaşam' etkinliğinde, özel bireyler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri eşliğinde dron uçurmanın keyfini çıkardı. Etkinlikte spor yaparak eğlenceli anlar geçiren bireyler, renkli görüntülerle dolu anlar yaşadı.

Eskişehir'de özel bireyler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri eşliğinde dron uçurmayı deneyimledi.

Seyitgazi İlçesi'nde 'Engelsiz Yaşam' için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, ilçedeki özel bireyler ile bir araya geldi. Özel bireyler, müdürlük personeli eşliğinde dron uçurmanın heyecanını yaşadı. Ayrıca, salonlarda spor yaparak keyifli vakit geçirdiler. Etkinlik boyunca ortaya çıkan renkli kareler görenleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
