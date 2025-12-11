Özel bireyler uzmanlar eşliğinde dron uçurmayı deneyimledi

Eskişehir'de özel bireyler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri eşliğinde dron uçurmayı deneyimledi.

Seyitgazi İlçesi'nde 'Engelsiz Yaşam' için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, ilçedeki özel bireyler ile bir araya geldi. Özel bireyler, müdürlük personeli eşliğinde dron uçurmanın heyecanını yaşadı. Ayrıca, salonlarda spor yaparak keyifli vakit geçirdiler. Etkinlik boyunca ortaya çıkan renkli kareler görenleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR