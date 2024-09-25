Eskişehir'de Okul Açılışı İle Tavuk Döner Satışları Patladı

Eskişehir'de okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin öğle yemeklerinde sıklıkla tükettiği tavuk dönerin satışları yoğunlaştı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü itibariyle başladı. Okulların açılmasıyla yaz tatilinde ayrı kaldıkları öğrenci müşterileri ile buluşan esnafın yüzü gülerken, özellikle dönerci işletmelerinde yoğunluk arttı. Birçok öğrenci tarafından fiyatı ve lezzeti nedeniyle tercih edilen tavuk döner, yeni dönemde de yüksek oranda satılıyor. Öğle aralarında yaşanan kalabalık nedeniyle ise birçok işletmede yer kalmıyor. Dürüm, ekmek ve iskender gibi farklı şekillerde tüketime sunulan dönerin fiyatı konusunda öğrencilere yardımcı da olan esnaf, yoğunluğun ilerleyen günlerde daha da fazlalaşmasını bekliyor.

"Özlediğimiz öğrenciler tekrar geldi ve işlerimize bu yoğunluk yansıyor"

Dönerci esnafı Tanju Pekdemir, "Biz, beklediğimiz gibi yine öğrencileri ağırlıyoruz. Şu anda işler çok yoğun. Öğlen saatlerinde boş yerimiz kalmıyor. Normalde paket servis de yapıyoruz ancak öğlen saatlerinde buna pek fırsatımız olmuyor. Alıp giden öğrenciler oluyor. Yer olmadığı için bazıları paket yaptırmak zorunda kalıyor. Biz, öğrenciyi seviyoruz. Özlediğimiz öğrenciler tekrar geldi ve işlerimize bu yoğunluk yansıyor. Öğrencilere zaten gereken indirimleri yapıyoruz. Bu yoğunluğu seviyoruz ve çok şükür, yüzümüz gülüyor. Allah da onların yüzünü güldürsün. Fiyatlarımız çok uygun. Öğrencilere özel indirimler yapıyoruz. Şu anda hem kaliteli hem de ucuz olarak yine tavuk döner tercih ediliyor" dedi. - ESKİŞEHİR