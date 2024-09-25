Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Okul Açılışı İle Tavuk Döner Satışları Patladı

Eskişehir'de Okul Açılışı İle Tavuk Döner Satışları Patladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 eğitim-öğretim yılıyla birlikte Eskişehir'deki dönerci işletmeleri, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öğle aralarında kalabalık yaşanırken, esnaf indirimli fiyatlarla öğrencilere hizmet veriyor.

Eskişehir'de okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin öğle yemeklerinde sıklıkla tükettiği tavuk dönerin satışları yoğunlaştı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü itibariyle başladı. Okulların açılmasıyla yaz tatilinde ayrı kaldıkları öğrenci müşterileri ile buluşan esnafın yüzü gülerken, özellikle dönerci işletmelerinde yoğunluk arttı. Birçok öğrenci tarafından fiyatı ve lezzeti nedeniyle tercih edilen tavuk döner, yeni dönemde de yüksek oranda satılıyor. Öğle aralarında yaşanan kalabalık nedeniyle ise birçok işletmede yer kalmıyor. Dürüm, ekmek ve iskender gibi farklı şekillerde tüketime sunulan dönerin fiyatı konusunda öğrencilere yardımcı da olan esnaf, yoğunluğun ilerleyen günlerde daha da fazlalaşmasını bekliyor.

"Özlediğimiz öğrenciler tekrar geldi ve işlerimize bu yoğunluk yansıyor"

Dönerci esnafı Tanju Pekdemir, "Biz, beklediğimiz gibi yine öğrencileri ağırlıyoruz. Şu anda işler çok yoğun. Öğlen saatlerinde boş yerimiz kalmıyor. Normalde paket servis de yapıyoruz ancak öğlen saatlerinde buna pek fırsatımız olmuyor. Alıp giden öğrenciler oluyor. Yer olmadığı için bazıları paket yaptırmak zorunda kalıyor. Biz, öğrenciyi seviyoruz. Özlediğimiz öğrenciler tekrar geldi ve işlerimize bu yoğunluk yansıyor. Öğrencilere zaten gereken indirimleri yapıyoruz. Bu yoğunluğu seviyoruz ve çok şükür, yüzümüz gülüyor. Allah da onların yüzünü güldürsün. Fiyatlarımız çok uygun. Öğrencilere özel indirimler yapıyoruz. Şu anda hem kaliteli hem de ucuz olarak yine tavuk döner tercih ediliyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ekonomi Eğitim Yerel Yaşam

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi

 Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak sözler: İsrail Türkiye'ye saldıracak

"Uykudakiler uyansın, İsrail Türkiye'ye saldıracak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir? Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });