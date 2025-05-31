Eskişehir'de Midibüs Kazası: 28 Yaralı

Eskişehir Otomobil Sporları İl Temsilcisi Nevzat Aslan, Otomobil Sporları Federasyonu gözetmenlerini taşıyan midibüsün karıştığı ve 28 kişinin yaralandığı kazayla ilgili, "24 görevli ayakta tedavi olup, taburcu edilmiştir. 3 görevli arkadaşımız gözetim altında olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

Eskişehir- Mihalgazi yolunda Otomobil Sporları Federasyonu gözetmenlerini taşıyan midibüsün karıştığı kazada 28 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, Eskişehir Otomobil Sporları İl Temsilcisi Nevzat Aslan konuyla ilgili açıklama yaptı. Aslan, açıklamasında, "Mihalgazi ilçemizde yapılacak yarışlarda görevlilerimizi taşıyan midibüs talihsiz bir kaza geçirmiştir. Kaza anında sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar hastanelere sevk edilirken, 24 görevli ayakta tedavi olup, taburcu edilmiştir. 3 görevli arkadaşımız gözetim altında olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tüm görevlilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, şifalar diliyorum. Pazar günü yarışlarımızın organize edileceğini bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR