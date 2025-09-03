Eskişehir'de Mesleki Eğitim için 'ELMAS' Projesi Çalıştayı Düzenlendi

Eskişehir'de Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi 'ELMAS' programı çerçevesinde düzenlenen çalıştayın açılış programında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Bu fuarda hem sanayicilerimizle öğrencilerimizi buluşturuyor hem de 8'inci sınıf öğrencilerimizi meslek liseleriyle tanıştırıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında savunma sanayi alanında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi 'ELMAS' programı imzalandı. Tepebaşı Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de yer aldığı protokol programı ile ilgili Eskişehir'de çalıştay düzenlendi. Çalıştayın açılış programı, proje ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesiyle başladı. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, canlı yayınla salona bağlanarak programa katıldı.

"Türkiye olarak mesleki eğitimin geliştirilmesi en önemli gündemlerimizden biridir"

Programda konuşma yapan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Türkiye olarak mesleki eğitimin geliştirilmesi en önemli gündemlerimizden biridir. Mezunlarımızın kendi alanlarında istihdam edilmelerini sağlayacak mekanizmaları güçlendirmek için Eskişehir'de çeşitli çalışmalar yürüttük. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Meslek Liseleri Çalıştayı ile sanayicilerimizin beklentilerini dinledik, mevcut durumu değerlendirdik ve teklifleri Milli Eğitim Bakanlığımıza ilettik. Ayrıca son 2 yıldır Meslek Liseleri İstihdam Fuarı düzenliyoruz. Bu fuarda hem sanayicilerimizle öğrencilerimizi buluşturuyor hem de 8'inci sınıf öğrencilerimizi meslek liseleriyle tanıştırıyoruz. Böylece hem meslek liselerinin tercih edilme oranlarını artırıyor hem de sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeye katkı sağlıyoruz.

Bu çerçevede, mesleki eğitimle sanayi arasında güçlü bir köprü kurmak, ihtiyaç duyulan alanlarda öğrenci yetiştirip sektöre kazandırmak önceliğimizdir. Eskişehir olarak biz her türlü iş birliğine hazırız ve bu projede öncü olma gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR