Vatandaşlar yağmur hazırlıklarına başladı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Eskişehir'de şemsiye ve yağmurluk satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Züccaciye işletmecisi Cengiz Kurutepe, özellikle yağmurlu günlerde müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Eskişehir'de uzun yıllardır züccaciyelik yapan Cengiz Kurutepe, kış mevsimi ile birlikte şemsiye ve yağmurluk satışlarının önemli ölçüde arttığını anlattı. Kurutepe, "Kışın yaklaşmasıyla birlikte dükkanımızda ilk başta yağmurluklar ve şemsiyeler talep görmeye başladı. Öyle günler oluyor ki, yağmurlu günlerde 15-20 tane şemsiye satıyorum. İnsanlar tatile gittiklerinden daha kaliteli yağmurluklar alıyor. Evden çıkarken şemsiyesini almamış olanlar, sırılsıklam bir şekilde koşarak gelip şemsiye aldıkları oluyor. Yağmurlu günlerde daha fazla müşteri geliyor. Benim fiyatlarım gerçekten çok uygundur. Yağmurlukları 110 liradan satıyorum. Şemsiye fiyatları ise 220 ile 280 TL arasında! dedi.. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
