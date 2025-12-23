Vatandaşlar yağmur hazırlıklarına başladı

Kış mevsiminin gelmesi ile beraber Eskişehir'de şemsiye ve yağmurluk satışları arttı.

Eskişehir'de uzun yıllardır züccaciyelik yapan Cengiz Kurutepe, kış mevsimi ile birlikte şemsiye ve yağmurluk satışlarının önemli ölçüde arttığını anlattı. Kurutepe, "Kışın yaklaşmasıyla birlikte dükkanımızda ilk başta yağmurluklar ve şemsiyeler talep görmeye başladı. Öyle günler oluyor ki, yağmurlu günlerde 15-20 tane şemsiye satıyorum. İnsanlar tatile gittiklerinden daha kaliteli yağmurluklar alıyor. Evden çıkarken şemsiyesini almamış olanlar, sırılsıklam bir şekilde koşarak gelip şemsiye aldıkları oluyor. Yağmurlu günlerde daha fazla müşteri geliyor. Benim fiyatlarım gerçekten çok uygundur. Yağmurlukları 110 liradan satıyorum. Şemsiye fiyatları ise 220 ile 280 TL arasında! dedi.. - ESKİŞEHİR