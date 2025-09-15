Eskişehir'de Kış İçin Turşu Hazırlıkları Başladı

Eskişehir'de kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte turşu kurmak için hazırlıklara başlayan vatandaşlar, tezgahlarında yerini alan turşuluk malzemelere talep gösteriyor.

Eylül ayının gelmesiyle birçok vatandaş turşu kurmak için kolları sıvadı. Pazar tezgahlarında yerini alan turşuluk malzemelerin satışları başladı. Yaklaşık 20 yıldır pazarcı esnafı olan Emre Bozkuş, özellikle havaların soğumasının ardından taleplerin daha da artmasını beklediklerini söyledi. Fiyatlarda geçen yıla kıyasla büyük bir artış olmadığını ifade eden Bozkuş, şu anda turşu yapmanın tam zamanı olduğunu vurguladı.

"Müşteri havaların serinlemesini beklerse turşu yapmak için geç kalır"

Sezonun açılmasıyla ilgili konuşan esnaf Emre Bozkuş, "1 Eylül'den itibaren satışlarımız başladı. Bu yaklaşık 1 buçuk ay sürecek bir serüven. Havaların sıcak olması sebebiyle şu an satışlarımız biraz zayıf. Havalar soğuduktan sonra taleplerin artmasını bekliyoruz. Geçen yıla göre fazla zam yapmadık. Yani, 50 lira olan turşu bu sene 60 lira oldu. Müşteri havaların serinlemesini beklerse turşu yapmak için geç kalır. Ayrıca, fiyatlar da artmış olur. Şu an turşu yapmak için tam zaman, halkımız elini çabuk tutsun" şeklinde konuştu.

"Turşu yapmak için tuz, limon, sirke ve su kullanılır"

İyi bir turşu yapmanın incelikerinden de bahseden Emre Bozkuş, şöyle devam etti:

"Önemli olan oranıdır. Tadına bakmak lazım. Suyun tadına bakmadan anlaşılmaz. Eğer tuz eksik olursa salata yumuşar. Yumuşamanın önüne geçmek, kütür kütür bir turşu yapmak için limon tuzu çok önemlidir. Az bir miktar limon tuzu eklemek faydalı olacaktır. Malzemesi zaten kolay. Turşu yapmak için tuz, limon, sirke ve su kullanılır. Tabii turşuda kullanılan malzemenin taze olması ve alındığı gibi bekletilmeden yapılması da önemlidir." - ESKİŞEHİR