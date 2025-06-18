Eskişehir'de Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Samuray Arısı Salındı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yurt genelinde tarımsal üretimi tehdit eden Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı biyolojik mücadele çerçevesinde, doğal düşmanı olan Samuray arısı (Trissolcus japonicus) doğaya salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklamasında Anavatanı Uzak Doğu olan Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) zararlısı özellikle fındık, elma, şeftali gibi ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerine ciddi zararlar vermekte ve Türkiye'de özellikle Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede hızla yayılım göstermektedir. Eskişehir'de halen varlığı tespit edilmeyen ve ekonomik olarak zararı görülmeyen ancak konum itibarıyla Karadeniz ve Marmara bölgesi ile sınır olması nedeniyle tedbir amaçlı olarak, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yöntem olan biyolojik mücadele kapsamında, 2025 yılı Entegre Mücadele çalışmaları çerçevesinde Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen 27 tüp, bin 512 Adet Samuray arıcığı (Trissolcus japonicus) ilimize belirlenen lokasyonlara salımı gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

"Toplam 4 ayrı lokasyanda Samuray arıcıklarının doğaya salımı yapıldı"

Açıklamanın devamında, şu sözler yer aldı:

"Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Sarıcakaya İlçe Tarım Müdürü Haydar İpek, Mihalgazi İlçe Tarım Müdürü Ali Gürel, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden uzmanlar Dr. Narin Gök ve Yüksek Ziaat Mühendisi Gökhan Benk, İlçe Ziraat Odaları Başkanı, Mahalle Muhtarları ve teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde toplam 4 ayrı lokasyanda Samuray arıcıklarının doğaya salımı yapıldı. Eskişehir'de çevre dostu ve sürdürülebilir bir yöntem olarak hayata geçirilen biyolojik mücadele uygulaması, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak çevre ve insan sağlığını korumayı hedeflemekte, aynı zamanda biyolojik dengenin korunmasını desteklemektedir." - ESKİŞEHİR