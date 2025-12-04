Mahmudiye'nin ilk ari işletmesi sertifikalandırıldı

Eskişehir'in Mahmudiye İlçesi'nin ilk hayvancılık işletmesi olmaya hak kazanan yerin sahibine 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' teslim edildi.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü, Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile görevli veteriner hekimler tarafından sertifika teslimi için bahse konu işletmeye ziyaret gerçekleştirildi. Mahmudiye'de ari statüye ulaşan bu işletme ile birlikte, Eskişehir genelinde 6 ilçede toplam 35 işletme Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası almaya hak kazandı. İl Müdürlüğü, bu sayının artırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"Sağlıklı hayvanlardan elde edilen gıdalar halk sağlığı için temel unsur"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hastalıktan ari işletme sayısının artmasıyla çiftlikten sofraya sağlıklı gıda arzı sağlanıyor. Zoonoz hastalıkların önüne geçilerek halk sağlığı korunuyor ve ekonomik kayıplar azaltılarak sürüler daha sağlıklı büyüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ari işletmelere yönelik destekleri de devam ediyor. Karantina ünitesine sahip, kayıtlı ve tüberküloz ile bruselloz gibi hastalıklardan arındırılmış sürü bulunduran işletmeler, sertifika almaya hak kazanıyor. Sağlıklı hayvanlardan elde edilen gıdalar halk sağlığı için temel unsur" ifadeleri yer aldı.

"Bankalarda hayvancılık kredilerinde faiz indirimleri uygulanıyor"

Açıklamanın devamında, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan yeni destekleme modeli kapsamında, ari işletmelerde doğan dişi buzağılara temel desteğe ilave 4 kat, üretilen süt için ise süt primine ek 3 kat destek sağlanıyor. Ayrıca bankalar tarafından hayvancılık kredilerinde faiz indirimleri uygulanırken, IPARD ve Kırsal Kalkınma Projeleri'nde ari işletmelere öncelik veriliyor" denildi.

"Sertifika almaktan gurur duydum"

Uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra memleketinde modern ve örnek bir hayvancılık işletmesi kurmak amacıyla yola çıktığını söyleyen işletme sahibi ise, İl Müdürlüğü'nün Kırsal Kalkınma desteklerinden yararlanarak tesisini hayata geçirdiğini dile getirdi. İşletme sahibi, ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin yönlendirmeleriyle sertifika almaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR