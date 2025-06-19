Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 652 Bin TL Ceza Kesildi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda denetimlerinde toplamda 652 bin 668 TL ceza uygularken, 2 imha ve 2 toplatma kararı aldı. 12-18 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 311 işletme kontrol edildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin haftalık gıda denetimlerinde 652 bin 668 TL idari yaptırım uygulanırken, 2 imha ve 2 toplatma kararı alındı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzı ile ilgili denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 12-18 Haziran 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmalarda, 311 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 16 numune alımı, 56 ithalat ve 178 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 7 idari yaptırım uygulanırken, 2 imha ve 2 toplatma kararı alındığı, ayrıca 652 bin 668 TL ceza yazıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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