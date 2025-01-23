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Eskişehir'de Gıda Denetimleri Haftalık Raporu Açıklandı

Eskişehir'de Gıda Denetimleri Haftalık Raporu Açıklandı
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 13-20 Ocak tarihleri arasında toplam 126 gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimler arasında risk esaslı, şikayet, okul kantini ve ihracat denetimleri yer aldı. Ayrıca, 17 numune alındı ve 265 ithalat-ihracat işlemi yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi tarafından, 13-20 Ocak tarihli haftalık faaliyet raporu paylaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, faaliyetler kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 81'i risk esaslı denetim, 23'ü Alo 174 Gıda Hattı Şikayet denetimi, 7'si CİMER ve diğer ihbar şikayet denetimi, 9'u okul kantini denetimleri ve 6'sı ihracat denetimi olmak üzere toplam 126 adet denetim yapıldı. Ayrıca 9'u Bakanlık/İl yıllık izleme programı numuneleri, 3'ü rutin denetim, Alo 174 Gıda Hattı, CİMER ve diğer şikayetler sonucu alınan numuneler ve 5'i ihracat numuneleri olmak üzere 17 numune alındı. Bununla birlikte 33'ü ithalat ve 232'si ihracat olmak üzere 265 ithalat-ihracat gerçekleştirildi. Son olarak denetimler kapsamında 4 adet idari para cezası yaptırımı uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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