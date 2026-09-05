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Eskişehir'de GSB Gençlik Yaz Kulübü Kapanış Şöleni Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de GSB Gençlik Yaz Kulübü Kapanış Şöleni Coşkuyla Kutlandı
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Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı GSB Gençlik Yaz Kulübü'nün kapanış şöleni, Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğlenceli etkinlikler ve aktivitelerle dolu dolu geçen programda gençler doyasıya eğlenirken unutulmaz anılar biriktirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin enerjisi ve mutluluğuyla renklenen bu güzel programla yaz kulübüne keyifli bir final yaptıklarını belirtti.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Yaz Kulübü Kapanış Şöleni gerçekleştirildi.

Gençlerin yaz boyunca edindikleri güzel deneyimlerin hep birlikte kutlandığı program, Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Eğlenceli etkinlikler, renkli anlar ve keyifli aktivitelerle program dolu dolu geçti. Gençler doyasıya eğlenirken, unutulmaz hatıralar biriktirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, "Gençlerimizin enerjisi ve mutluluğuyla renklenen bu güzel programla, GSB Gençlik Yaz Kulübü'ne keyifli bir final yaptık" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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