Eskişehir'de 'Geleceğin Yıldızları' Şenliği Gerçekleşti

Eskişehir Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Türkiye Yüzyılında Geleceğin Yıldızları' projesi çerçevesinde yıl sonu şenliği programı gerçekleştirildi.

Program, Valilik Meydanı'nda yapıldı. Öğrencilerin yıl boyunca akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ortaya koydukları çalışmaları kamuoyuyla paylaştığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından, küçük konserler ve çeşitli gösterilerin sunulmasıyla program devam etti.

"Gençleri ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğe o kadar güvenle bakabiliriz"

Programda konuşma yapan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923'te kuruldu ve 2023 yılında 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Şimdi, 2'nci yüzyılımızda Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte bütün kurum ve kuruluşlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Eskişehir olarak bu tarihi dönemde daha aktif ve daha etkin bir rol almak için valiliğimiz öncülüğünde başlattığımız bu projeyi önemsiyoruz. Gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlamak için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sizlerle paylaşmak isterim. Gençler bizim geleceğimizdir. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğe o kadar güvenle bakabiliriz. Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatında yer alan konular, okullarımızda titizlikle uygulanıyor ve eğitim öğretim faaliyetleri kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor. Ancak bu proje, yalnızca müfredata bağlı kalmayıp Eskişehir Valiliği olarak çocuklarımızın farklı alanlarda daha iyi bir noktaya taşınmasını hedefleyen özel bir çalışmadır" dedi.

"Projeye dahil olan okullarımızın büyük gelişim gösterdiğini görüyoruz"

İlk yıl 9 okulda başlattıkları bu projede temel amaçlarının belirlenen okullardaki tüm öğrencilerin en az 1 alanda etkinlik göstermesini sağlamak olduğunu ifade eden Vali Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu spor, müzik, sanat gibi çeşitli alanlar olabilir. Öğrencilerimizin yetenek ve ilgilerine göre desteklenerek kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada, projeye dahil olan okullarımızın büyük gelişim gösterdiğini görüyoruz. Bu yıl katılımcı okul sayısını 76'ya çıkardık. Hedefimiz, süreci tüm okullara yayarak çocuklarımızın kendilerini ifade edebileceği ve ilgi duydukları alanlarda daha aktif olabileceği fırsatlar sunmaktır. Bu çalışma, gençlerimizin özgüven kazanarak sağlam bir kişilik geliştirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu projeyi hayata geçiren kaymakamlarımıza, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim. Projenin sahiplenilmesi ve yürütülmesinde büyük bir özveri göstererek katkı sağladılar. Ayrıca, müzik, resim, beden eğitimi gibi farklı alanlarda öğrencilerimize destek olan öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini aktarmak için gösterdiği çaba her türlü takdirin üstündedir. Bu projede yer alan öğrencilerimizin gelecekte üniversite ve meslek hayatlarında büyük avantaj sağlayacağına inanıyorum. Çünkü burada kazandıkları özgüven ve deneyimler, onları meslek yaşamlarında bir adım öne taşıyacaktır."

Vali Aksoy, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindi

Program, Vali Aksoy ve öğrencilerin projenin simgesi balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi. Vali Aksoy programın ardından, öğrencilerin sanatsal ve sportif faaliyetlerini sergilediği stantları gezdi. Öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aksoy, onları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. - ESKİŞEHİR