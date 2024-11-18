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Eskişehir'de Ev Hanımları Kooperatifi Kadınlara İş İmkanı Sunuyor

Eskişehir'de Ev Hanımları Kooperatifi Kadınlara İş İmkanı Sunuyor
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ev hanımları tarafından kurulan Tomris Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kadınlara iş imkanı sağlayarak üretime katkıda bulunuyor. Kooperatif, farklı işletmelerden gelen dikim işlerine hızla cevap veriyor ve daha fazla kadını istihdam etmeyi hedefliyor.

Eskişehir'de ev hanımları tarafından kurulan kooperatif bünyesindeki atölyeye gelen işler kadınların yüzünü güldürüyor.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki ev hanımları, yaşadıkları mahallede kendilerine iş imkanı oluşturabilmek için bir araya geldi. Yaklaşık 1 yıl önce planlamasına başladıkları hayallerini gerçeğe dönüştüren kadınlar, Tomris Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Çalışma saatlerini de çocuklarına ve aile hayatlarına göre ayarlayabilecekleri bir iş düzeni oluşturdular. Çanta, yastık kılıfı, işyeri üniformaları ve çeşitli dikimlerin yapıldığı kooperatifte daha fazla kişiye istihdam sağlamayı amaçlayan girişimci kadınlar, artık işlerini daha fazla büyüterek ilerlemeyi amaçlıyor. Açılıştan kısa bir süre geçmesine rağmen, farklı işletmelerden gelen dikim işlerini yapan kadınların çalışmaları her geçen gün yoğunlaşıyor.

"Mahalledeki kadınlarında ilgisini çekmeye başladı

Kooperatif Başkanı Özlem Değirmenci, kısa sürede beklediklerinden daha fazla iş aldıklarını ifade etti. Mahalledeki kadınların kooperatife gelmek isteklerinin arttığını ifade eden Değirmenci, "Kurulmamızın üzerinden çok geçmedi. Beklediğimizden daha fazla firmaların ilgisi ile karşılaştık. Yaşadığımız yoğunluk kadınlarımızı memnun ediyor. Mahalledeki diğer kadın arkadaşlarımız da kooperatifimize ilgi gösteriyorlar. İlerde hedefimiz büyüterek daha fazla kadını istihdam etmek. Kendi kumaşlarımızı alarak ürünleri oluşturacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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