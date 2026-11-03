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Eskişehir'de ESOGÜ Yüzme Havuzu yenilendi, altyapısı güçlendirildi

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Eskişehir'de ESOGÜ Yüzme Havuzu yenilendi, altyapısı güçlendirildi
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ESOGÜ Yüzme Havuzu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, sporculara ve vatandaşlara daha modern şartlarda hizmet sunulması amacıyla tesisin altyapısını güçlendirdi.

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Yüzme Havuzu'nda Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporculara ve vatandaşlara daha modern ve elverişli şartlarda hizmet sunulması amacıyla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, tesisin altyapısını güçlendirdi. Yetkililer, il genelindeki spor tesislerinin standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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