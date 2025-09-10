Eskişehir'de Esnaf, Çatıdaki Kedilere Aylık 15 Bin TL Harcıyor

Eskişehir'de esnaflık yapan Mesut Turan, her gün merdivene çıkıp çatıda yaşayan kedileri besleyerek cebinden aylık 15 bin TL harcıyor.

Turan, yaklaşık 2 buçuk yıldır iş yerinin çatısında yaşayan kedilerin bakımını üstleniyor. Çatıda yaklaşık 20 kedinin bulunduğunu söyleyen Turan, her gün sabah dükkanını açınca ve kapatmadan önce merdivenle çıkıp kedilere mama veriyor. Günlük rutin haline gelen bu sorumluluk için cebinden her ay 15 bin TL'ye yakın harcama yaptığını belirten Mesut Turan, yalnızca çatıda yaşayan hayvanlarla değil, sokakta ve kırsalda gördüğü kedi ve köpeklerle de ilgileniyor. Haftanın birkaç günü kırsala giderek hayvanlara mama ve su bıraktığını, özellikle yaz aylarında susuz kalan hayvanlara destek verdiğini dile getiriyor.

"En az 10-15 bin TL gidiyor"

Mesut Turan, "Her gün merdivenle çıkıyorum, mamalarını veriyorum, sonra geri iniyorum. Sabah dükkanı açmadan önce besliyorum, akşam kapatırken yine aynı şekilde. En az 10-15 bin TL gidiyor, ama ben kimse yardım etsin diye değil, içimden geldiği için yapıyorum" dedi.

"Onlar aç kalmasın yeter"

Hayvan sevgisinin karşılık beklemeden yapılması gerektiğini vurgulayan Turan, "'Aferin' desinler diye yapmıyoruz. İçimden geldiği için yapıyorum. Onlar aç kalmasın yeter" ifadelerini kullandı.

"Onlar doyunca biz de mutlu oluyoruz"

Çevre esnafı Nurcan Yıldız ise, "Her gün adam cebinden alıyor, yediriyor. Bazen esnaflar rahatsız oluyor ama biz elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bazen Mesut abi olmayınca biz sırayla besliyoruz, onlar doyunca biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR