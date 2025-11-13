Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de ekim ayında 2 bin 494 konut satıldığını açıkladı.

TÜİK, 'Konut Satış İstatistikleri, Ekim 2025' verilerini yayımladı. Paylaşılan verilere göre, Eskişehir'de ekim ayında 2 bin 494 konut satıldı. Yurt genelinde ise, 194 bin 306 konut satışı gerçekleştirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR