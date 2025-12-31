Eskişehir'de eksi 7 derecede kestane mesaisi

Eskişehir'de hava sıcaklığının hissedilen eksi 7 dereceye kadar düştüğü 2025'in son gecesinde, dondurucu soğuğa rağmen ekmek mücadelesi devam etti.

Kent sakinlerinin büyük çoğunluğu yeni yılı sıcak evlerinde ya da kapalı mekanlardaki kutlamalarla karşılarken, Eskişehir'de bazı esnaflar çalışmaya devam etti. İsmet İnönü Caddesi'nde pişmiş kestane satan esnaf bir an olsun tezgahının başından ayrılmadı. Gece boyunca mangalında dumanı üstünde tüten kestaneleri pişiren esnaf, azmi ile vatandaşların takdirini kazandı. - ESKİŞEHİR