Eskişehir'de Dondurma Satışları Soğuk Havalar Nedeniyle Yavaşladı

Eskişehir'de Dondurma Satışları Soğuk Havalar Nedeniyle Yavaşladı
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Eskişehir'de 30 yıldır dondurmacılık yapan Mahmut Palas, hava sıcaklarının düşük seyretmesi nedeniyle nisan ayındaki dondurma satışlarının geçen yıla göre yavaşladığını belirtti. Vatandaşlar en çok sade, kakaolu, karamelli, frambuazlı ve çilekli dondurmaları tercih ediyor.

Eskişehir'de geçmiş aylarda hava sıcaklarının ortalamaya göre düşük seyretmesi nedeniyle dondurma satışları yavaşladı.

Eskişehir'de 30 yıldır dondurmacılık yapan Mahmut Palas, satışların nisan ayındaki serin havalar nedeniyle geçen seneye göre yavaş olduğunu belirtti. Bunun yanında dondurmacı Palas, vatandaşların en çok sırasıyla sade, kakaolu, karamelli, frambuazlı ve çilekli dondurmaları tercih ettiğini söyledi.

"Ortalama 300 kişi dondurma almak için geliyor"

30 yıldır dondurmacılık yapan Mahmut Palas, dondurma satışları hakkında, "Satışlar şu an çok güzel, havalar serin olduğundan biraz yavaş ama inşallah bu zamandan sonra hızlanır. Geçen sene ile kıyaslarsam bir tık daha yavaş ama dediğim gibi o da nisan ayının soğuk geçmesinden dolayı. Vatandaşlarımız en çok; sade, kakaolu, karamelli, frambuazlı ve çilekli dondurmaları tercih ediyor. Fiyatlarımızda geçen sene ile aynı 40 liraya satıyorduk. Bu sene de 40 liraya satıyoruz. Günde net bir rakam söylemek zor fakat ortalama 300-350 kişi dondurma almak için geliyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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