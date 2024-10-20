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Eskişehir'de Doğal Meyve Suları Kış Aylarında Daha Fazla Tüketiliyor

Eskişehir'de Doğal Meyve Suları Kış Aylarında Daha Fazla Tüketiliyor
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Eskişehir'de esnaf Bedir Uykız, soğuk hava nedeniyle vatandaşların gripten korunmak için doğal meyve sularına yöneldiğini açıkladı. Kivi ve mango suyuna olan talep artarken, C vitamini zengini meyveler tercih ediliyor.

Eskişehir'de esnaf olan Bedir Uykız, vatandaşların soğuk havaların gelmesiyle birlikte doğal meyve sularına ilgisinin arttığını dile getirdi.

Eskişehir'de soğuk hava etkisini gösterirken vatandaşlar gripten ve nezleden korunmak için çözüm yolu olarak doğal meyve sularına yöneldi. Eskişehirli esnaf Bedir Uykız, mevsim geçişlerinin de etkisiyle vatandaşların grip ve nezle olduğunu bu hastalıklarla da başa çıkabilmek için doğal meyve sularına yöneldiklerini belirtti.

"Hastalıkları daha kolay atlatmak için bize geliyorlar"

Kış mevsiminde vatandaşların C vitaminine yöneldiğini ve bugünlerde en çok kivi ve mango suyuna yoğun talebin olduğunu dile getiren Uykız, "Yazla kıyasladığımız zaman kışın daha çok meyve suyu satıyoruz. Mevsim geçişleri olduğu için vatandaşlar nezle ve grip oluyor. Bu hastalıkları daha kolay atlatmak için bize geliyorlar. Genelde C vitamini ağırlıklı portakal, elma, havuç, nar, mango, ejder meyvesi gibi meyveler tercih ediliyor. Bugünler de mango ve kivi suyunu daha çok satıyorum. Gribe ve nezleye iyi gelen bir vitaminler. Şu an narın tam mevsimi, nar suyu da enerji açısından çok faydalı. Bütün meyve sularımızın boyutları büyük ve standart oluyor. Fiyatlarımız gayet uygun. Elma suyu 60 lira, portakal 40 lira, kivi 70 lira, mango 100 lira, kavun 80 lira, maydanoz suyu 80 lira. Karışık meyve olarak kokteyl yapıyoruz onlarında fiyatı 80 lira. Ortalama fiyatlar 40-100 lira civarında yer alıyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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