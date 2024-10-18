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Eskişehir'de Çörekotu Yağı Üretimi Arttı

Eskişehir'de Çörekotu Yağı Üretimi Arttı
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Selim Yalçıner, doğal ürünlere olan ilginin artmasıyla çörekotu yağına talebin yükseldiğini belirtti. Çörekotu yağının faydalarının yanı sıra, üretiminde uygulanan soğuk sıkım yöntemiyle sağlıklı özelliklerini koruduğunu ifade etti.

Eskişehir'de çörekotu yağı üreticiliği yapan Selim Yalçıner, son dönemlerde sağlıklı yaşam trendlerinin artmasıyla vatandaşların doğal ürünlere yöneldiğini ve çörekotu yağının satışlarının arttığını belirtti.

Çörekotu yağı, doğal ürünlere ilginin artması ile popülerliğini arttırdı. Sert ve keskin bir aroması olan Çörekotu yağı ve çörek otu; şifalı etkileriyle dikkat çekerek, vatandaşların gözde baharatlarından olmaya devam ediyor. Çörekotu yağı üreticisi Selim Yalçıner satışlarının oldukça iyi gittiğini vurgulayarak "Ürünlerimiz soğuk sıkım yöntemi ile taze çekiliyor. Soğuk pres çörekotu yağını üretim aşamasında 35-40 dereceden fazla ısınmaz. Böylece çıkan yağın içerisindeki enzimler, vitaminler ve minerallerin kimyasal yapıları bozulmaz. Tohumun içerisindeki besin öğeleri üretim aşamasında asla zarar görmüyor. Genellikle zayıflamak isteyenler aç karnına tüketirken, kilo almak isteyenler ise tok karnına tüketiyor. Etkisi her bireyde farklı olabileceğinden müşterilerimize uzmanlardan da bilgi almalarını söyleriz" dedi.

"Vatandaşlar çörekotunu doğal vitamin olduğu için tercih ediyor"

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının artmasıyla doğal vitaminlere rağbetin oluşmasına dikkat çeken Yalçıner, "Sağlıklı yaşam alışkanlıkları arttı ve vatandaşlar çörekotunu doğal vitamin olduğu için tercih ediyor. Çörekotu yağının tadı ne kadar acı olursa o kadar faydalı oluyor. Kendi üretimimiz olan çörekotunu dükkanımızda müşterilerin gözlerinin önünde çekiyoruz. Müşteriler de izlemeyi seviyor, satışlarımız oldukça iyi gidiyor. Çörekotu yağının fiyatı ise mililitresine bağlı olarak 70 ila 130 lira arasında değişiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selim Yalçıner Ekonomi Sağlık Tarım Yerel Yaşam

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