Eskişehir'de Bayram Öncesi Ayakkabı Tamircilerine Yoğun Talep

Eskişehir'de ayakkabı tamirciliği yapan esnaf, bayram öncesinde ayakkabılarını boyatmak isteyen vatandaşların kendilerine talep gösterdiğini açıkladı.

Ramazan Ayı çerçevesinde uygulanan 9 günlük resmi tatil başladı. Bayrama son 1 gün kala alışverişe çıkan vatandaşlar kent merkezindeki esnafın işlerini yoğunlaştırırken, ayakkabı tamircilerine de talep arttı. Vatandaşın temiz ayakkabılar ile bayram ziyareti yapmak istedikleri için kendilerine talep gösterdiğini söyleyen tamirci esnafı, işlerinin önceki yıl kadar aktif olmadığını ancak hareketlilikten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Baharın gelmesiyle birlikte işlerde bir hareketlenme oldu"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 35 yıllık ayakkabı tamircisi Ömer Uslu, "Baharın gelmesiyle birlikte işlerde bir hareketlenme oldu. Bayram da tam kışın bitimi ve yazın başlangıcına denk geldiği için insanlar ayakkabı değişimine yöneliyor. Bottan ayakkabıya, hatta sandaletlere geçiş yapıyorlar. Şu anda hem bot hem de terlik tamiri için gelenler var. Normal bir ayakkabıyı 70 liraya boyuyoruz. Kolaylık olsun diye spor ayakkabılarını çamaşır makinesine atıp yıkıyorlar. Ancak her spor ayakkabı makinede yıkanmaz. Kumaşına göre dikkat edilmeli, yoksa parçalanıyor. Makinede yıkanan ayakkabılar bozulduğunda düzeltmek çok daha zor oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR