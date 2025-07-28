Eskişehir'de Bağlama Satışları Hala Popüler

Eskişehir'de Bağlama Satışları Hala Popüler
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Eskişehir'de enstrüman satışı yapan Enes Sülümen, bağlamanın Türk halk müziğinde önemli bir yer tuttuğunu ve her yaş grubundan insanın ilgisini çektiğini belirtti. Ancak ücretsiz kursların kapanmasıyla birlikte satışlarda düşüş yaşanıyor.

Eskişehir'de enstrüman satışı yapan Enes Sülümen, dut, ardıç, kestane ve ceviz gibi ağaçlardan özenle yapılan bağlamanın, popülerliğini kaybetmeyen bir çalgı olduğunu belirtti.

Türk halk müziğinin en yaygın telli ve tezeneli enstrümanı olan bağlama hakkında konuşan Sülümen, hem gençlerin hem de yaşlıların bu enstrümana büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Yıllar geçmesine rağmen popülerliğini koruyan bağlamanın, en çok sattığı enstrüman olduğunu vurguladı.

Fiyatı yaklaşık 3 bin TL den başlayan bağlama; tekne, göğüs ve sap olmak üzere üç ana kısımdan oluşuyor. Tekne kısmı genelde dut ağacından yapıldığını söyleyen Sülümen, "Ancak dut ağacının dışında ardıç, kestane, ceviz ve gürgen gibi ağaçlardan da yapılmaktadır. Göğüs kısmı ladin ağacından, sap kısmı ise gürgen, ak gürgen veya ardıç ağacından yapılmaktadır" dedi.

"Uzun sap bağlama kısa saplıya göre öğrenme aşamasında daha çok kolaylık sağlıyor"

Öğrenme süreci açısından, bağlama çalmak isteyenlerin genellikle uzun sap bağlamayı tercih ettiğini söyleyen Sülümen, "Uzun sap bağlamada her türlü ezgi rahatlıkla çalınabildiği için, kısa saplıya göre öğrenme aşamasında daha çok kolaylık sağlıyor" dedi.

Ücretsiz kursların kapanmasıyla satışlarda belirgin bir düşüş yaşanıyor

Türk halk müziğinin vazgeçilmez enstrümanı bağlama, her yaş grubunun ilgisini çekse de, son yıllarda ücretsiz kursların kapanmasıyla birlikte önceki yıllara göre satışlarda belirgin bir düşüş yaşandığını söyleyen Sülümen, "Yine de Eskişehir'de bağlamaya olan talep devam ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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