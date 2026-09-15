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Eskişehir’de bağımlılıkla mücadelede farkındalık güçlendiriliyor

Eskişehir’de bağımlılıkla mücadelede farkındalık güçlendiriliyor
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan personele yönelik ’Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri’ düzenlendi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan personele yönelik 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri' düzenlendi.

Eğitimler, Yeşilay formatör eğitimi almış kurum psikologları ve sosyal çalışmacılarımız tarafından gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, bağımlılıkla mücadele hakkında bilgilendirildi. Eğitimlere 209 personelin katılım sağladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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