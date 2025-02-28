Eskişehir'de Babadan Oğula Geçen Fırın Açılışında Ücretsiz Ekmek Dağıttı

Eskişehir'de babadan oğula geçen ve yaklaşık yarım asırdır hizmet veren bir fırın, uzun tadilat sürecinin ardından açılışa özel mahallelilere ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Eskişehir' de uzun yıllardır Huzur Mahallesi Er Sokak'ta hizmet veren bir fırın, tadilat sürecinin ardından yeniden açıldı. Fırın sahibi Ahmet Kaya, açılışa özel olarak vatandaşlara gün boyu yüzlerce ücretsiz ekmek dağıtımı yaptı. 40 yıldır aynı mahallede hizmet verdiğini söyleyen fırın sahibi Ahmet Kaya, babadan oğula geçen bir geleneği sürdürdüğünü dile getirdi. "Bir süre mahallemiz bizden uzak kaldı, bizden onlardan uzak kaldık" diyen Kaya, "40 yıldır bu mahallede hizmet etmekteyiz. Babamız fırını açmış, biz de ikinci kuşak devam ediyoruz. Uzun bir tadilat sürecimiz oldu. Mahallemiz dükkandan uzak kaldı, biz de onlardan uzak kaldık. Bir jest yaparak hem geldiğimizi duyuralım, hem de her zaman yapmaya çalıştığımız yardımlara devam etme amacıyla ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Bu hayırlardan bahsetmek ne kadar doğrudur bilemiyorum, ama her zaman elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sadece mahalle sakinlerine değil, çevre mahallelerden gelen vatandaşlara da yardımcı olduklarını belirten Kaya, "İhtiyacı olan kişiler gelebilir, belirli bir adet sayımız yok. Ne kadar ekmek dağıttığımızı saymadık, gelenleri eli boş göndermemeye gayret ediyoruz. Başka mahallelerden gelenler oluyor. Bizleri tanıyan insanlar gelip buradan ihtiyacı olan ekmeği alabiliyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR