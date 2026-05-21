Meralarda yürütülen ıslah çalışmaları tamamlanıyor

Eskişehir'in Yıldızören Mahallesi meralarında istilacı ot türüyle mekanik mücadele kapsamında 500 bin metrekare alanda gübreleme yapılarak çok yıllık mera tohumu ekimi gerçekleştirildi. Proje kapsamında çiftçilere bilgi verildi ve mera ıslah çalışmaları yerinde incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması (Application and Expansion of Climate Change Resilient Agricultural Production Model in Eskişehir Province)' projesi çerçevesinde, Çifteler ilçesinde çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, ilçeye bağlı Zaferhamit ve Yıldızören mahallelerine ait meralarda, Birleşmiş Milletler (BM) projesi kapsamında yürütülen faaliyetler bölge halkına ve teknik personele anlatıldı. Katılımcılar, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen gübreleme ve mera ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

500 bin metrekarelik alan gübrelendi

Proje kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla Yıldızören Mahallesi meralarında istilacı bir tür olan Junkus Sp. (potak) ile mekanik mücadele kapsamında 500 bin metrekarelik alanda gübreleme yapılarak çok yıllık mera tohumu ekimi gerçekleştirildi. Ayrıca, yürütülen proje çalışmaları hakkında çiftçilere bilgi verilirken, geçen yıl yapılan gübreleme çalışmalarının meralar üzerindeki olumlu etkileri de yerinde incelenerek değerlendirildi. Özellikle bölgede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticiler projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu modelin tüm bölgelere yaygınlaştırılması için gereken çalışmalara destek olacaklarını ifade ettiler.

Etkinliğe; Çifteler Ziraat Odası Başkanı ve Eskişehir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Necat Yatır, mahalle muhtarları, Proje Koordinatörü Mühendis Yurdal Çetinkaya, Proje Uzmanı Mühendis Mutlu Subaşı, teknik personel ve bölge çiftçileri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
