Eskişehir'de 40 yıldır terzilik yapan Duran Özmen, vatandaşların ekonomik nedenler ve aradıkları tarzı bulamamaları nedeniyle kıyafetlerini tamir ve tadilat ettirmeye yöneldiğini, gençlerin sağlam pantolonu yırttırma taleplerine ise ayak uyduramadığını söyledi.

Kentte yaklaşık yarım asırdır mesleğini icra eden terzi Duran Özmen, değişen giyim alışkanlıkları, mevsimsel tadilat yoğunluğu ve kuşaklar arası moda farkına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günümüzde hazır giyim fiyatlarının artması ve tekstil sektöründeki üretim eğilimlerinin değişmesiyle birlikte terzi dükkanlarında daha çok onarım işlemlerinin yapıldığını belirten Özmen, vatandaşların elindeki kıyafetleri uzun süre kullanabilmek için tadilat yolunu seçtiğini ifade etti.

Mevsime göre tadilat talepleri değişiyor

Yılın her döneminde farklı ihtiyaçlara yönelik tamirat işlemleri gerçekleştirdiklerini aktaran Özmen, kış aylarında kalın dış giyim ürünlerinin onarımının ön plana çıktığını, havaların ısınmasıyla birlikte ise günlük kıyafetlerde ölçü ayarlamalarının arttığını kaydederek, "Kış mevsimi geldiğinde vatandaşlarımız özellikle mont tamiri, fermuar değişimi ve temizleme gibi işlemler için dükkanımıza geliyor. Havalar ısınıp yaz gelirken ise daha çok penye, gömlek ve pantolonlarda kısaltma, daraltma ve genişletme gibi tadilatlar yapıyoruz" dedi.

"Yaşlılar yırtıkları ördürmeye, gençler sağlam pantolonu yırttırmaya geliyor"

Vatandaşların yeni kıyafet satın almak yerine mevcut eşyalarını tamir ettirip kullanmayı tercih ettiğine dikkat çeken Özmen, bunun yalnızca bütçe planlamasından kaynaklanmadığını vurgulayarak hazır giyim mağazalarındaki yeni sezon ürünlerin ağırlıklı olarak genç kitleye yönelik tasarlandığını ifade etti.

Müşteri profilinin büyük bölümünü orta yaş ve üzeri kesimin oluşturduğunu dile getiren Duran Özmen, gençlerin moda anlayışına ise yanıt veremediğini aktardı. İki kuşağın pantolon tercihlerindeki tezatlığa değinen Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"40 yıllık terziyim, mesleğimi severek yapıyorum. İnsanlarla iç içe olmak, toplumla kaynaşmak ve hayatın zorluklarını birlikte göğüslemek güzel. Kışın insanların yakacak ve yiyecek giderleri öne çıktığı için giyime fazla yönelmiyor, daha çok tamirat ve tadilat yapılıyor. Yeni almak yerine tadilat yaptırıp eskiyi değerlendirmeyi hem ekonomik açıdan hem de aradıklarını bulamadıkları için tercih ediyorlar. Yeni modeller gençler için yapılıyor, orta yaşlı veya yaşlı insanlara pek hitap etmiyor. Yaşlılar kot pantolonlarındaki yırtıkları ördürmeye geliyor. Gençler ise sağlam kotu bana getirip yırttırmaya çalışıyor ama ben yırtmayı bilmiyorum. O teknoloji bizde olmadığı için biz yırtamıyoruz. Gençler yırtık giymeyi sevdiği için bana çok fazla gelmiyorlar."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı