Haberler

Her mesleği yapay zeka tehdit etmiyor

Her mesleği yapay zeka tehdit etmiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 4 nesildir bıçakçılık yapan Şenol Başak, el işçiliğine dayalı mesleğinin yapay zeka tarafından tehdit edilmediğini, aksine el yapımı bıçaklara talebin arttığını belirtti.

Eskişehir'de 4 nesildir bıçakçılık mesleğini sürdüren Şenol Başak, yapay zekanın el işçiliğine dayalı bu mesleği tehdit etmediğini belirtti.

Yapay zekadaki hızlı gelişimle birlikte birçok sektörde insan gücüne olan ihtiyaç azalırken, bazı meslekler bu trendden etkilenmeden varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Ailesinin bir asrı aşkın süredir sürdürdüğü bıçakçılık mesleğinin de bunlardan biri olduğunu vurgulayan Başak, el işçiliği ve ustalık gerektiren mesleklerin yapay zeka tarafından kolay kolay yerine konamayacağını söyledi. Başak, işinin tamamen el emeğine dayalı olması nedeniyle teknolojinin hiçbir şekilde tehdidi altında olmadığını, aksine müşterilerin artık eskisine göre daha çok el yapımı ve kaliteli bıçak aradığını belirtti.

"Dört nesildir bu mesleğin içindeyiz"

Büyük dedesinden kendilerine kadar bu mesleğin uzandığını söyleyen Şenol Başak, "Ben kendi şahsım adına, aşağı yukarı 20-25 senedir bu mesleği kardeşimle beraber icra ediyorum. Geçmişimizi sorarsanız, yaklaşık dört kuşaktır, dört nesildir bu mesleğin içerisindeyiz. Büyük dedem, dedem, babam ve babamdan sonra da biziz. Bizden sonra da inşallah biz bırakınca onlar devam ederler. İnsan alternatif düşünmüyor mu, her zaman alternatif düşünüyor ama biz gözümüzü bu işte açtık. Yani alternatif bir şeye yönelsek bile bunu asla bırakamayız. Bu iş bir yerde hem babadan oğula, dededen toruna geçen bir miras hem de hastalık gibi bir şey diyelim" dedi.

"Yapay zeka bizim mesleğimizi hiçbir şekilde tehdit etmiyor"

Yapay zekanın gelişiminin kendi mesleklerini tehdit etmediğini belirten Başak, "Teknolojiye dayalı hiçbir tehdit yok; çünkü işimiz tamamıyla el işçiliğine dayalı. Teknolojide şöyle bir durum var: Önceden bıçakların yüzde 90'ı el yapımıydı, şimdi ise genellikle fabrikasyona ve seri üretime döndü. Günümüzdeki müşterilerimiz artık eski bıçakları, yani eski ürünleri arar oldu. Hala yapan var mı, var. Biz kendimiz de yapıyoruz. İşin açığını söyleyeyim; yapay zeka bizim mesleğimizi hiçbir şekilde tehdit etmiyor. Asırlardır bu iş bu şekilde devam ediyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok. El emeğiyle uğraşan insanları hiçbir şekilde tehdit eden bir unsur değil" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında

Onu da aldılar! Gözaltı listesindeki en dikkat çeken isim

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı

4 saatlik operasyon tamamlandı, Trump'tan yeni bir tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk

2 milyon nüfuslu insanın ihtiyacını karşılıyor! Yüzde 3'ten 98'e çıktı
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi feci şekilde can verdi
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu

Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
20 katlı binada yangın paniği! Vatandaşlar panikle sokağa döküldü

20 katlı binada büyük panik! Vatandaşlar bir anda sokağa döküldü