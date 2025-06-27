Eskişehir'de 2 Bin 260 Çiftçiye 14,5 Milyon TL Destek Ödemesi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 üretim yılı kapsamında toplamda 2 bin 260 çiftçiye 14 milyon 533 bin 473 TL destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı. Destek ödemeleri, Katı Organik Organomineral Gübre, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecektir.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir genelinde toplam 2 bin 260 çiftçiye 14 milyon 533 bin 473 TL destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 üretim yılı Katı Organik Organomineral Gübre Desteği, Organik Tarım Desteği ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği çerçevesinde Eskişehir genelinde destekleme ödemelerinin üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. 2024 üretim yılı Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği çerçevesinde

toplam 2 bin 236 çiftçiye 13 milyon 959 bin 419 TL, 2024 üretim yılı Organik Tarım Desteği çerçevesinde toplam 5 çiftçiye 72 bin 652 TL, 2024 üretim yılı İyi Tarım Uygulamaları Desteği çerçevesinde toplam 19 çiftçiye 501 bin 402 TL destek yapılacak. Genel toplamda 2 bin 260 çiftçiye 14 milyon 533 bin 473 TL destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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