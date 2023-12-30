130 kişilik ekip, ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti

Çeşitli dernek ve kulüplerden bir araya gelen 130 kişilik ekip Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret edip, onların yeni yıllarını kutladı.

222 Eskişehir Motosiklet Derneği, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Motoshow Derneği ve Skyriders Kulübü'nün katılımlarıyla yaklaşık 50'si motorlu toplam 130 kişi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulunan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Balonlarla süslenen servisteki çocuklara çeşitli hediyeler verilip, yeni yılları kutlandı. Daha sonra servisin bahçesinde Türk bayrağı açan ekip şehitleri anarak ziyareti bitirdi. - ESKİŞEHİR