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Eskişehir Cumhuriyet Yurdu'nda öğrenciler paketli gıda yerine kısır yaptı

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Eskişehir Cumhuriyet Yurdu'nda öğrenciler paketli gıda yerine kısır yaptı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Eskişehir Cumhuriyet Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, paketli gıdalar yerine kısır yapmayı tercih etti. Öğrenciler, sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek ve birlikte vakit geçirmek için malzemeleri hazırlayıp kısırı hep birlikte tüketti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Eskişehir Cumhuriyet Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, paketli gıdalar tüketmek yerine kısırı tercih etti.

Cumhuriyet Yurdu'nda barınan öğrenciler, hem sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek hem de birlikte vakit geçirmek amacıyla mutfağa girdi. Hazır ve paketli ürünler yerine geleneksel lezzetlerden kısıra yönelen gençler, malzemeleri el birliğiyle hazırladı. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler, kendi yaptıkları kısırı hep birlikte tüketerek hem sosyalleşti hem de dayanışma örneği sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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