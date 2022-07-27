Eskişehir Büyükşehir'den 'Kendini Keşfet' Atölyesi

Gençlerin yeni buluşma noktası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi, 'Kendini Keşfet' atölyesi düzenledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölgesindeki öğrenciler ve gençlerden gelen yoğun talepler üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Osmangazi Gençlik Merkezi, düzenlediği etkinliklerle gençlerden yoğun ilgi görüyor. Birçok sosyal imkanın yer aldığı merkezde seminer, söyleşi ve atölyeler ile farkındalık yaratan Osmangazi Gençlik Merkezi son olarak Psikolojik Danışman-Sosyal Girişimci Zümrüt Çalışkan tarafından düzenlenen, 'Kendini Keşfet' atölyesine ev sahipliği yaptı.

'Herkes İçin Psikolojik Destek' ekibiyle birlikte gerçekleştirilen atölyeye değinen Osmangazi Gençlik Merkezi yetkilileri gençlerin, "Hayattaki amaçları, motivasyonları ve ideallerinin farkındalığını oluşturmak, kendi hayat hikayelerini gözden geçirerek onlara yeni bir bakış açısı yaratmak" için özel bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

"YARATICI DRAMA VE PSİKOLOJİ METOTLARI İLE DESTEKLENEN BİR GRUP ATÖLYESİ"

Atölyenin içeriği hakkında bilgi veren Psikolojik Danışman-Sosyal Girişimci Zümrüt Çalışkan ise, "Katılımcıların hayallerini, umutlarını, kendileri ve evren ile olan ilişkilerini fark etmeleri çok önemli. Bu atölye keşif ile birlikte kendileri ile ve hayat ile barışık olma noktasında hangi adımları atacaklarını keşfetmelerini amaçlayan, aynı zamanda kişilerin kendi hedefleri ve farkındalıklarını nasıl eyleme düşebilecekleri konusunda ilk adımı atmalarını hedefleyen, yaratıcı drama ve psikoloji metotları ile desteklenen bir grup atölyesidir" dedi.

Gençler atölyeden büyük keyif aldıklarını belirterek kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti. Osmangazi Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlere yönelik düzenlenecek zengin içerikli etkinliklerle çalışmaların artarak süreceğini belirtti.