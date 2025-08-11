Eskişehir Arı Yetiştiricileri: Sahte Bal Gıda Terörüdür

Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Aşçı, sahte balın ciddi bir gıda terörü olduğunu aktarırken, kuraklık ve tarım ilaçlarının arıcılığı bitirme noktasına getirdiğini de belirtti.

Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Aşçı, sahte bal üretimini 'ciddi bir gıda terörü' olarak nitelendirerek, bu durumun, hem tüketicinin sağlığını hem de gerçek üreticinin emeğini tehdit ettiğini söyledi. Aşçı, sahtecilerle mücadelede mevcut cezaların yetersiz olduğunu belirtti. Ayrıca son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri, kuraklık ve tarım ilaçlarının kontrolsüz kullanımının sektörü ciddi şekilde olumsuz etkilediğini vurguladı. Sürdürülebilir bir arıcılık için devlet desteklerinin artırılması ve daha etkili tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

"Gıda teröründen ölen insan sayısı milyonları buluyor"

Sahte balın yalnızca ekonomik değil, sağlık açısından da büyük tehlike taşıdığını vurgulayan Aşçı, "Uzun vadede gıda teröründen ölen insan sayısı milyonları buluyor. Devletin sağlık harcamalarına yansıyan maliyeti de çok yüksek. Bu durum sadece balda değil, tüm gıda sektöründe yaşanıyor. Bakanlığın kestiği cezayı adam bir günde kazanıyorsa bunun caydırıcılığından bahsetmek mümkün değil. Bir markayı kapattığınızda diğer markasıyla piyasaya giriyor. Bu şekilde mücadele etmek mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Arılar bal dönemine iyi hazırlanamadı"

Sahte balın yanı sıra arıcılığın son yıllarda iklim değişikliği ve tarım ilaçları nedeniyle büyük darbe aldığını söyleyen Yılmaz Aşçı "3-4 yıldır iklim son derece olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle son iki yılda kuraklık çok şiddetlendi. Bu sene ayrıca bahar aylarında yaşanan don olayı da arılarımızın gelişimini engelledi. O dönemde çiçekler zarar gördüğü için arılar bal dönemine iyi hazırlanamadı" şeklinde konuştu.

"Yoğun böcek ilaçları arıların ölümüne sebep oluyor"

Tarım ilaçlarının kontrolsüz kullanımının arı ölümlerini hızlandırdığını vurgulayan Aşçı, "Her ne kadar Tarım Bakanlığımız, Tarım İl Müdürlüklerimiz bu konunun üzerine düşse de uyarı yazıları maalesef çok dikkate alınmıyor. Özellikle böcek ilaçlarının kullanıldığı dönemlerde yoğun ilaçlamalar yapılıyor ve bu arılarımızın ölümüne sebep oluyor. Uyarı yazıları gönderiliyor ama maalesef yaptırım uygulanmıyor. Arıcılarımız adeta köylünün bedava işçisi gibi görülüyor. Oysa arılar, çiftçilerin bütün emeklerini ve verimini ortalama yüzde yetmiş oranında artırıyor" dedi. - ESKİŞEHİR