Eskişehir AFAD personeli, '15 Temmuz Şehitleri Anma Tırmanışı'na katıldı

Eskişehir AFAD personeli, '15 Temmuz Şehitleri Anma Tırmanışı'na katıldı
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Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, Niğde'de düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Anma Tırmanışı'na katılım gösterdi.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) personeli, Niğde'de düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Anma Tırmanışı'na katılım gösterdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı tarafından, Niğde ilinin Aladağlar Emler Zirvesi'nde '15 Temmuz Şehitleri Anma Tırmanışı' düzenlendi. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri anmak amacıyla gerçekleştirilen anlamlı etkinliğe, Eskişehir AFAD'ın dağ arama ve kurtarma ekibinden 2 personel katılım sağladı. Zorlu doğa şartlarında ve yüksek irtifada gerçekleştirilen tırmanış başarıyla tamamlanırken, etkinlik boyunca hem teknik hem de fiziki dayanıklılık gerektiren parkurlarda şehitlerin aziz hatırasına yakışır bir mücadele sergilendiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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