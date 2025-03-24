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Eskipazar Sarı Traverten Taşı Coğrafi İşaret Aldı

Eskipazar Sarı Traverten Taşı Coğrafi İşaret Aldı
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Karabük'ün dokuzuncu coğrafi işaretli ürünü olan Eskipazar Sarı Traverten Taşı, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil belgesini aldı. Törene birçok yerel yetkili katıldı.

Anıtkabir'in inşaatında kaplama taşı olarak kullanılan ve en yoğun kaya türü olan Eskipazar Sarı Traverten Taşı Karabük'ün dokuzuncu coğrafi işaretli ürünü oldu.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından Eskipazar Sarı Traverten Taşı için yapılan coğrafi işaret başvurusu yaklaşık 4 ay önce onaylanmıştı.

Karabük'ün coğrafi işaretli dokuzuncu ürünü olmayı başaran Eskipazar sarı traverten taşının tescil belgesi Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz tarafından, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak'tan teslim alındı.

Törene, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile coğrafi işaret danışmanı Huriye Özener de katılım sağladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak Karabük'ün yerel değerlerinin korunmasındaki bu önemli girişimi için Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür etti.

Başkan Fatih Çapraz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, sürece katkı sağlayan Karabük Valisi Mustafa Yavuz'a, milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'a, coğrafi işaret danışmanı Huriye Özener'e ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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