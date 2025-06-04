Eskipazar Cezaevi Bahar Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Oldu

Eskipazar Cezaevi Bahar Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Adliyesi tarafından düzenlenen Bahar Futbol Turnuvası'nda Eskipazar Cezaevi, Karabük Cezaevi'ni yenerek şampiyon oldu. Turnuvanın finalinde kıyasıya mücadelenin ardından, kupa takdim töreni gerçekleştirildi.

Karabük Adliyesi tarafından düzenlenen Bahar Futbol Turnuvasının şampiyonu Eskipazar Cezaevi oldu.

Karabük Adliyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bahar Futbol Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Karabük Üniversitesi Ay Yıldız Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarda Karabük Adliyesi, Safranbolu Adliyesi, Karabük Barosu, Karabük Cezaevi ve Eskipazar Cezaevi takımları mücadele etti.

Altı takımın katıldığı turnuvanın finalinde Karabük Cezaevi ile Eskipazar Cezaevi takımları karşı karşıya geldi. Karabük Cezaevi Savcısı Oğuz Yılmaz'ın kaptanlığını yaptığı Karabük Cezaevi takımı turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, birincilik kupasını Eskipazar Cezaevi takımı kazandı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende, kupa ve madalyalar Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman tarafından takdim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Dünya devinden sahte sponsorluk skandalı: 300 milyon euroluk anlaşma ortaya çıktı

Dünya devinden 300 milyon euroluk sahte sponsorluk anlaşması
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.